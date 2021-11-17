Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı Vali Mehmet Alpaslan Işık: “Elmada söz sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız” Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Modern elma bahçesi bacasız fabrika gibi”

İHA

Türkiye’nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı Vali Mehmet Alpaslan Işık: “Elmada söz sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız” Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Modern elma bahçesi bacasız fabrika gibi”

Karaman’da 6 bin dekar alana kurulu olan ve 1 milyon 700 bin elma ağacıyla Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde 55 gün boyunca 450 işçi 100 traktörle yılın son hasadı yapıldı.
Türkiye'nin en büyü elma bahçesi olan Karaman'da yılın son hasadı yapıldı. 6 bin dekar alana kurulu olan ve 1 milyon 700 bin elma ağacının bulunduğu bahçede 55 gün boyunca 450 işçi, 100 traktörle hasat yapıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yılın son elma hasadına katıldı.

“Elmada söz sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız”
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, elma toplayan kadın işçilerle bir süre sohbet etti. Vali Işık, 6 bin dekarlık devasa bir bahçede bulunduklarını belirterek, “Şu an Avrupa’nın en büyük bahçesinde bulunuyoruz ve bu bahçede 1 milyon 700 bin elma ağacı var. Bahçemizde şu an son elma hasadı yapılıyor. Yaklaşık 450 işçiye istihdam sağlayan çok büyük bir işletme ve gittikçe de büyümeye devam ediyor. Karaman olarak elma ağacı sayısında Türkiye’de ikinci sıradayız. Biz bunu birinci sıraya çıkartmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

“Modern elma bahçesi bacasız fabrika gibi”
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da büyüklük bakımından Türkiye’nin birinci Avrupa’nın ise sayılı bahçelerinden birisinde bulunuyoruz. Burası 1 milyon 700 bini aşan ağaç sayısı ile 6 bin dekarlık bir bahçedir. Haliyle adeta bacasız bir fabrikadır. Karaman’da yaklaşık 55 gündür devam eden hasat, bu bahçemizde günlük 500 işçi ve 100 traktörle devam ediyor. Toplanan bu elmalar iç piyasa ve özellikle de ihracata gidiyor. Karaman’da 200 bin ton soğuk hava depo kapasitemiz var ve depolarımız elma ile dolu. Bu elmaların satışıyla birlikte ülke ekonomimize döviz kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Bahçenin Ziraat Mühendisi Mevlüt Yeniel ise "Bahçemiz 6 bin dekar üzerine kuruludur. Bahçede 13 çeşit elma üretilmektedir. Yıllık 30 bin ton elma üretiyoruz. Üretimin yüzde 40’ı ihracata gidiyor. Birkaç gün içinde de elma sezonunu kapatacağız. Ürettiğimiz elmaları Rusya başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karamanoğlu Beyliği döneminin üniversitesi, yeni nesle ışık tutacak
YEREL HABERLER Karamanoğlu Beyliği döneminin üniversitesi, yeni ...
En küçük göçer, ilk göç yolcuğuna başladı
YEREL HABERLER En küçük göçer, ilk göç yolcuğuna başladı
Karaman'da kadının silahla vurduğu adam hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karaman'da kadının silahla vurduğu adam hastanede ...
Eski sevgilisi tarafından vuruldu
YEREL HABERLER Eski sevgilisi tarafından vuruldu
Karaman'da Yunus Emre hatıra parasının tanıtımı yapıldı KAREV Başkanı Veli Bozkır: "Yunus Emre Divanı orijinal nüshasını Karaman'ımıza kazandıracağız" Vali Mehmet Alpaslan Işık: "Yunus Emre için ne yapsak yetmez"
YEREL HABERLER Karaman'da Yunus Emre hatıra parasının tanıtımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.