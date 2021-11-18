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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ bölgesel kalkınma üniversitesi oldu

İHA

KMÜ bölgesel kalkınma üniversitesi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini (KMÜ) ‘Elmadan Elmasa’ projesi ile ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’ alanında bölgesel kalkınma üniversitesi seçti.
Rektör Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ’nün YÖK tarafından ‘Elmadan Elmasa’ projesi ile ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’ alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ’nün bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesinin ardından şunları söyledi: “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve hassasiyet gösterdiğimiz ihtisaslaşma alanında hamdolsun ki istediğimiz sonuca ulaştık. Bilindiği üzere günümüzde üniversitelerin eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren, mevcut potansiyelin kullanılmasında öncü olan kurumlar olması beklenmektedir. Biz de Karaman’ın ve bölgemizin mevcut şartlarını değerlendirerek ‘Elmadan Elmasa’ projesi ile gerekli çalışmalarımızı yapıp ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşmayı amaçlıyorduk. Yapılan değerlendirmeler neticesinde de üniversitemizin bu alanda ihtisaslaşmasına bir engel olmadığı ve bu ihtisaslaşmanın gerek Karaman için gerekse bölgemiz için büyük bir fayda getireceği görülmüştür.”

“Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için önemli bir adım”
Rektör Namık Ak, Karaman’ın tarımsal potansiyeli üzerine veriler paylaşarak, "Türkiye, dünyadaki elma üretiminde 4’üncü sırada yer alırken, Karaman ise ülkemizdeki üretim sıralamasında 2’inci, KOP bölgesinde ise 1’inci sırada yer alıyor. Gıda sektörünün merkezinde bulunan Karaman; elma, şeker pancarı, mısır, fasulye, buğday, arpa, ay çekirdeği ve nohut üretiminde dikkat çekici bir yere sahip. Karaman aynı zamanda Türkiye bisküvi üretiminin yüzde 35’ini, bulgur üretiminin yüzde 20’sini, elma üretiminin ise yüzde 13,4’ünü karşılıyor. Elma, Karaman için ağaç sayısı, üretim miktarı ve depolama imkanları ile stratejik bir öneme sahip. Tüm bu veriler neticesinde üniversitemizin ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşması son derece önemli bir durumdu. Biz de bu kaynağın farkında olarak üniversitemiz adına başvurumuzu yaptık ve sonuca ulaştık. Bu gelişme aslında üniversitemiz bünyesinde kurmayı planladığımız Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için de önemli bir adımdır. İnşallah bundan sonraki süreçte gayretlerimizi sürdürerek bu hedefimize de ulaşacağız. Bu güzel haberin üniversitemiz, Karamanımız ve bölgemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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