Çaldığı ürünleri, aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da aynı firmaya ait 3 iş yerinden çaldığı musluklar ile fincan takımını 'Eşime hakaret etmişsiniz. Fişi yok diye iade almıyorsunuz' bahanesiyle iade ederek parasını alan üniversite öğrencisi Ali. G., (21) yakalandı. Aynı yöntemle 35 ilde hırsızlıklar yaptığını itiraf eden Ali G., polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün kent merkezinde zücaciye, hırdavat ve ev eşyası satan bir firmaya ait farklı adreslerdeki 3 iş yerinde meydana geldi. Nevşehir'de üniversite öğrencisi olan Ali G., dün geldiği Karaman'da aynı firmaya ait 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip 2 musluk bataryası, 1 de fincan takımı çaldı. Bir süre sonra yeniden aynı iş yerlerine giden Ali G., kasadaki görevlilere diğer müşteriler de varken, yüksek sesle, ''Eşim bu malzemeleri buradan almış ve fişini kaybetmiş. Fişi yok diye 'iade alamıyoruz' denmiş. Siz sattığınız malı nasıl geri almazsınız? Sattığınız malların arkasında durun ve bizim paramızı geri ödeyin'' dedi. Ali G., ilk iş yerinden iade ettiği çaldığı ürün için 500, ikinci iş yerinden aynı yöntemle 425 lira aldı.

ÜÇÜNCÜ İŞ YERİNDE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Üçüncü iş yerinde de aynı yöntemi uygulayıp çaldığı ürünü iade edip parasını almak isteyen Ali G., çalışanlarını durumu fark edip polise haber vermesi sonucu suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve ürünleri iade etme anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Ali G.´nin yapılan üst aramasında hırsızlık yapacağı 5 iş yerinin ad ve adreslerini not aldığı kağıt çıktı. Çaldığı ürünleri iade etmesi karşılığı aldığı 925 lira da iş yerlerine teslim edildi.

35 İLDE AYNI YÖNTEMLE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Gözaltına alınan Ali G. ifadesinde, 35 ilde aynı yöntemle hırsızlıklar yaptığını itiraf etti. Polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Ali G. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-11-19 13:50:49



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