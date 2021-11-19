Otomobilin arkadan çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin arkadan çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

İHA

Otomobilin arkadan çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

Karaman’da otomobilin arkadan çarptığı kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde KaramanKonya Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.G. yönetimindeki 70 AN 742 plakalı kamyonete arkadan gelen M.D. idaresindeki 42 AİG 115 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan E.U. yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan bir koyun da kasada mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Devrilen kamyonetin kasasında mahsur kalan koyun da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı ürünleri, aynı iş yerine iade edip parasını alan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı ürünleri, aynı iş yerine iade edip parasını ...
Vali Işık’tan AFAD ve İl Özel İdare personeline başarı belgesi
YEREL HABERLER Vali Işık’tan AFAD ve İl Özel İdare personeline ...
KMÜ’nün ihtisaslaşma beratı Rektör Ak’a teslim edildi
YEREL HABERLER KMÜ’nün ihtisaslaşma beratı Rektör Ak’a teslim edildi
Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
KMÜ bölgesel kalkınma üniversitesi oldu
YEREL HABERLER KMÜ bölgesel kalkınma üniversitesi oldu
Karaman’da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla ...
Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın
YEREL HABERLER Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün ...
Türkiye’nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı Vali Mehmet Alpaslan Işık: “Elmada söz sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız” Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Modern elma bahçesi bacasız fabrika gibi”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük elma bahçesinde son hasat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.