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Küçük Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan: "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız"

İHA

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yagal'ın cenazesi defnedilmek üzere Karaman'a getirildi. Müslüme'nin cenazesi defnedilmeden önce dedesi İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.

Küçük Müslüme’nin cenazesi dedesinin köyüne getirildi Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan: "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız"

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yagal'ın cenazesi defnedilmek üzere Karaman'a getirildi. Müslüme’nin cenazesi defnedilmeden önce dedesi İbrahim Yagal’ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.
Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu. 10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cesedi çadırdan 78 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cansız bedeni işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karaman’a gönderildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilerek yıkanıp kefenlenen Müslüme'nin cenazesi, namaz öncesi polis eskortu eşliğinde annesi Selvi Yagal’ın babası İbrahim Yagal’ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.

"Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız"
Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan (24), bulunsun diye çok umut ettiklerini ama nasip olmadığını belirterek, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Benim hep canlı bulunması yönünde umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. 7 kilometre ileriye kendi imkanları ile gidemez. Zaten görevliler çıkarken zorlanmış. Görevlilerin çıkarken zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var, nasıl gitsin. Ben burada annesinin babasının olmasını çok istedim. Soruşturmalar devam ediyordu, etmeseydi, gelme imkanları olsaydı, getirmeyi çok isterdim. Olmadı, nasip değilmiş. Annemlerin görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım inşallah. Annemler Müslüme’yi son kez de görmediler. Hiç bulunmasaydı ne yapardık, her an geliyormuş gibi beklerdik. Ama şimdi her an gidip bir dua edebileceğimiz mezarı oldu, onun için mutluyuz” diye konuştu.

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