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Tabutu çiçeklerle süslenen Müslüme, toprağa verildi

DHA

Tabutu çiçeklerle süslenen Müslüme, toprağa verildi


Salih BÜYÜKSAMANCIMuammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra kaybolduğu alana 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal (3), otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Müslüme, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme Yağal'ın cenazesi, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı. Müslüme'nin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Müslüme´nin cenazesi önce Karaman Devlet Hastanesi´ne konuldu. Anneanne Müslüme Yağal, torununun cenazesini kendisi yıkadı. Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilen minik Müslüme için burada cenaze namazı kılındı. Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Abla Nurcan Özcan, Müslüme´nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Müslüme´nin yakınları katıldı. Minik Müslüme´nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Selvi Yağal ile babası Mehmet Yağal ve bazı akrabaları, jandarma karakolunda ifade işlemleri bitmediği için cenaze törenine katılamadı.
'MÜSLÜME, BULUNDUĞU YERE KENDİ İMKANLARIYLA GİDEMEZ'
Müslüme´nin ablası Nurcan Özcan (24), "Müslüme Türkiye´nin canıydı. Herkes çok umut etti canlı bulunsun, diye ama nasip olmadı. Allah´ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu, gitti. Gelinlik giydiremedik ama onu gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Sağ bulunacak, diye hep bir umudumuz vardı. Ben canlı bulunur, diye umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. Belki ben düşünmek istemedim. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Görevlilerin zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var da gitsin? Anne ve babamın burada olmasını çok istedim. Soruşturmaları devam ediyordu. O nedenle olmadı. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Annemin görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım. Onlar Müslüme´yi hiç göremedi. Hiç bulunmasaydı bizim için daha kötü olurdu. O zaman ne yapardık; her an bulundu mu, bulunacak mı, geldi mi, gelecek mi, diye yaşayacaktık ama şimdi mezarı belli olacak. Her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezarı oldu" dedi.
Müslüme´nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Karaman / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Muammer ŞEN
2021-11-20 16:03:13

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