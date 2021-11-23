Müslüme’nin ölümüne üzülüp mezarına fidan dikti

Karaman’da kayıp kız çocuğu Müslüme’nin ölümünden büyük üzüntü yaşayan engelli vatandaş, hiç tanımadığı küçük çocuğun mezarının başına giderek fidan dikip dua etti.

Karaman’da Müslüme’nin mezarına gelen vatandaşlar dua ederek mezarına su döküyor. Müslüme'nin ölümüyle ilgili haberleri takip ederek çok üzülen engelli Ali Doğan da (34) 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarını ziyaret etti. Geçirdiği trafik kazası sonucu sakat kalan Doğan, engelli arabasıyla Müslüme’nin defnedildiği Çeltek Mahallesindeki Kazalpa Mezarlığına gelerek mezarının yanına fidan dikti, dua etti.



“Müslüme’nin ölümüne bütün Türkiye üzüldü”

Küçük Müslüme için mezarı başında dua eden Ali Doğan, "Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm. Hiç iyi olmadı gidişi" dedi.

Fidan dikmenin içinden geldiğini ifade eden Doğan, "İçimden geliyor fidan dikmek. Dayımın mezarına, babamın mezarına da fidan diktim. Bu dünyaya ne dikersen gelir seninle öbür dünyaya. Gerçekten çok üzüldüm. Hiç iyi olmadı. Bütün Türkiye üzüldü, yazık yani. Diyecek bir kelime bulamıyorum" şeklinde konuştu.

Ali Doğan fidanı dikip dua ettikten sonra engelli aracına binerek mezarlıktan ayrıldı.

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