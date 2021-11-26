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Rektör Namık Ak: "Yunus Emre eserleri ile gönüllerde taht kurmuş bir değerimizdir"

İHA

Rektör Namık Ak: "Yunus Emre eserleri ile gönüllerde taht kurmuş bir değerimizdir"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 'Yunus Emre'ye Mektup' Yarışması Ödül Töreni düzenlendi.
KMÜ ve Karaman Belediyesi iş birliğinde Yunus Emre hatırasına düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin’in yanı sıra Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Hüsamettin Aslan ve Mahmut Güventürk ile üniversite personeli, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Yunus Emre eserleri ile gönüllerde taht kurmuş bir değerimizdir"
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Namık Ak, "Ülkemiz ve tüm dünya için evrensel bir değere sahip olan Yunus Emremizin gençlerimiz tarafından benimsenmesi, böylesine değerli eserlerin ortaya çıkması bizler için mutluluk verici bir gelişme. Öncelikle her birinize bu güzel davranışınız için teşekkür ediyor, sizleri gönülden kutluyorum" dedi.
Yunus Emre’nin eserlerinde ele aldığı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik dili ile dünya genelinde gönüllerde taht kurduğunu hatırlatan Rektör Namık Ak, "Yunus Emre'nin eserlerini ele alırken; onun yaşantısından, dünya görüşünden bağımsız davranmak mümkün değildir. Türkçemizin en sade, yalın ve duru halini kullanan Yunus Emremiz, kendisinden sonra gelen şairleri de bu bakımdan etkilemiş, halen de onun etkisi ile sizler gibi pırıl pırıl gençlerimiz onun adına böylesine eserleri kaleme almaktasınız. Bu yılın gerek UNESCO gerekse Cumhurbaşkanlığımız tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesinin ardından biz de KMÜ olarak ona verdiğimiz önemle gerekli gayreti göstererek onu en iyi şekilde anacak, anlayacakanlatacak ve yaşayacakyaşatacak faaliyetler yapmaya özen gösterdik. Bugün, ödül töreni düzenlenen ‘Yunus Emre’ye Mektup’ isimli yarışmamızda bu kapsamda düzenlenen bir etkinlik oldu. Bu vesileyle bu yarışmanın düzenlenmesinde katkı sunan Karaman Belediyesine ve etkinliğimize katılım gösteren tüm öğrencilerimize, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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