Karaman’da sağlık personeline eğitim

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından İl Ambulans Servisi ve bağlı birimlerinde görevli sağlık personellerine iletişim, kaygı ve stresle yönetim konularında eğitim verildi.

Uzm. Dr. Ali Avcı ve Sosyolog Selma Soytürk tarafından, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda verilen eğitimde, iletişim sırasında etkili iletişim becerileri, stres yönetimi ve stres ile başa çıkmak konuları, temel yaşam desteği, ileri kardiyak desteği ve acil tıbbi müdahale teknikleri anlatıldı. Eğitimin sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul tarafından uygulamalı CPR eğitimi de verildi. Verilen eğitime tüm 112 personeli katıldı.

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