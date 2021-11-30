Rektör Namık Ak: "Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) tarafından düzenlenen 'Karaman Uluslararası Yunus Emre Paneli'ne katıldı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Namık Ak’ın yanı sıra KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panel Karaman tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti.



"Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız"

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Namık Ak, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesinin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Yunus Emre’nin yalnızca bir yıl değil, her yıl hatırlanması, anlatılması, gönüllerde yaşanması ve yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Rektör Namık Ak, "Yunus Emre, hayatımızın tamamında özümseyeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz, gönlümüzde taht kurmuş önemli bir değerimizdir. Eserlerinde onun hayatından ve dünya görüşünden izleri bulabileceğimiz Yunus Emre, bu eserlerini ustalıkla kaleme aldığı Türkçemizin sayesinde bugünlere ulaştırmış, bizlerin de bu iklimden istifade edebilmesini sağlamıştır. Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız. Duyarlı davranmalı, öz Türkçe konuşmalı, Yunus’un iklimi ile hemhal olup onu yaşamalı ve yaşatmalıyız" diye konuştu.

Programda açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Avukat Arabulucu Ömer Karayumak'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen panele Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz, Hollanda Akademisyenler Birliği Başkanı Dr. Veyis Güngör, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Üyesi Prof. Dr. Numan Aruç ve Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Hacı Ahmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı.



"Yunus Emre Karaman’dadır"

Oturumda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Alaattin Aköz, Yunus Emre’ye dair tarihsel kaynakların genel bir değerlendirmesini yaparak, "Yunus’a dair sağlam ve güvenilir kaynakların tamamı Karaman’ı gösteriyor. Yunus Emre’den söz eden sağlıklı, doğru ve güvenilir bilgi içeren asıl kaynaklar ise Osmanlı Arşiv belgeleridir. Bilimsel olarak Yunus Emre’nin nerede olduğu daha çok tartışılacak ancak ben profesör kimliğimle kesin olarak söyleyebilirim ki, Yunus Emre Karaman’dadır" dedi.



"Avrupa'da Türk kültürü ve Türk kimliğinin korunması ve yaşatılmasında Yunus Emre’nin katkısı çok fazla"

Dr. Veyis Güngör ise konuşmasında 19912021 arasında gerçekleştirilen Avrupa Yunus Emre etkinliklerine değinerek, "Avrupa'da Türk kültürü ve Türk kimliğinin korunması ve yaşatılmasında Yunus Emre’nin katkısı çok fazla" diye konuştu.

Avrupa’daki Türk dernek, kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinden örnekler veren Dr. Veyis Güngör, Anne Maria Schimmel’in Yunus Emre çalışmaları, Leiden Üniversitesi Yunus Emre etkinlikleri, farklı yıllarda Hollandaca yayınlanan üç ayrı Yunus Emre kitabı ve Murat Ay’ın müzik çalışması ile yapılan diğer faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.



“Yunus Emre, Türkİslam sentezini sağlayan en önemli şahsiyetlerden birisidir”

Prof. Dr. Numan Oruç ise, "Rumeli’yi fetheden Osmanlı’nın nüfus politikasının ana damarından biri Karaman Yörükleri diğeri de Selçuklu’yu aşarak Osmanlı’yı da yücelten Karaman Türklerinin yeri ve önemidir. Rumeli’de yeni oluşan Türk kültüründe Yunus Emre’nin duygu ve düşünce dünyasının çok önemli bir yeri vardır. Yunus Emre, Türkİslam sentezini en iyi şekilde sağlayan en önemli şahsiyetlerden birisidir." şeklinde konuştu.

Panelin son konuşmacısı Dr. Hacı Ahmet Şimşek ise Hoca Ahmet Yesevi ile Yunus Emre’nin düşünce dünyasının benzerliğinden bahsederek her iki ismin benzer şiirleri üzerinden örnekler verdi. Panel yönlendiricisi Av. Ömer Karayumak, panelle ilgili kapanış değerlendirmesi yaparak panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve hediye takdiminin ardından Yunus Emre temalı fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

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