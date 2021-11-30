Karaman’da devrilen EDS levhası şehirlerarası yolu trafiğe kapattı

Karaman’da şiddetli rüzgara dayanamayan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasının yol ortasına devrilmesi sonucu, KaramanKonya karayolu 1 saatliğine araç trafiğine kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreye varan rüzgar nedeniyle ilçe girişinde bulunan EDS levhası yol ortasına devrildi. Dev levhanın devrilişi esnasında altından araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, devrilen levha için kaldırma çalışması başlatıldı. Kapanan yol nedeniyle araçların geçişi bir süreliğine tali yoldan sağlandı. 1 saatlik çalışmanın ardından EDS levhası vinçle yol ortasından kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından KaramanKonya yolu yeniden ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.