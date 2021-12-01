Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

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Karaman’da yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali’nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Olay, KaramanEreğli Karayolu üzerinde yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santral inşaatında çalışan Y.Y. (22) isimli işçi, kaynak yapıldığı sırada demir parçasının göğsüne çarpması sonucu yaralandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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