Karaman’da çiftçilere fidan dağıtıldı

Karaman’da ceviz, zeytin ve bademden oluşan 35 bin 68 adet fidan düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlar ve çiftçiler katıldı. İl Özel İdaresi olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Genel Sekreter Ali Yener Terlemez, özellikle ilimizde yetişmesi uygun olan ürünlerden çiftçilerin talep etmesi halinde Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte fidan temini, dağıtımı, eğitimi ve bakımı gibi konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bilgilendirme konuşmalarının ardından 530 bin liraya malolan 14 bin 290 adet ceviz, 5 bin 180 adet zeytin ve 15 bin 598 adet badem fidanı Vali Işık ve il protokolü tarafından çiftçilere dağıtıldı.

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