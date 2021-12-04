Kamyonet tıra yandan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da dönüş yapmakta olan tıra yandan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposuna girmek için dönüş yapmaya hazırlanan B.D. yönetimindeki 70 BA 865 plakalı tırın sağından geçmeye çalışan Ali Karaca (40) idaresindeki 70 FU 570 plakalı Ford marka kamyonet, tıra yandan çarparak elma bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan kamyonet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafifi yaralanan tır sürücüsü ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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