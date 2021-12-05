TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Osmaniyespor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Osmaniyespor’u 10 yenerek puanını 18’e yükseltti.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Sedef Aktan xx, Cemal Can Çakır xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert xx, Batuhan xx (Muhammet Ebrar dk. 79 ?), Burak Özsoy xx (Furkan dk. 90 ?), Kubilay xx, İsmail Hasan xx, Selahattin Enes xx (Abdullahi Ali Jama dk. 63 x), Burak Gürler xx, Bekir xx, Mehmet Emre xx (Ahmet dk. 63 x), Hami xxx, Yunus xx,

Osmaniyespor: Yağızcan x, Ahmet Ayhan x (Burak Kara dk. 83 ?), Sinan x, Mehmet Sefa x (Gökhan dk. 72 x), Yavuz x (Muhammet Mustafa dk. 46 x), Ali Sinan x, Bora x, Hüseyin x, Yağız Rüştü x, Mehmet Tolunay x, Onur Kızıltaş x,

Gol: Hami (dk. 87) (Karaman Belediyespor)

Sarı kartlar: Kubilay, İsmail Hasan, Burak Gürler, Abdullahi Ali Jama, (Karaman Belediyespor).

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