KMÜ öğrencileri siber güvenlik konusunda bilgilendirildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Karaman Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’SİBERAY Programı’ kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirmek amacıyla açılan standı KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ziyaret etti. Açılan stantta siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla öğrencilere el broşürleri dağıttı. Program kapsamında açılan standı ziyaret eden Rektör Namık Ak, Karaman Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri ile bir süre sohbet ederek, öğrencileri bilgilendirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Stantta öğrencilere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medyanın hayatımıza etkisi, internet üzerinden işlenen suçlar, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, mobil bankacılık, internet ortamında oluşturulan şifreler, doğru bilgiye ulaşım ve dolandırıcılık konularında bilgilendirmeler yapıldı.

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