KMÜ’de şehit adına kitaplık açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar adına oluşturulan kitaplığın açılışı gerçekleştirildi.

KMÜ Merkez Kütüphane bünyesinde Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın ailesi tarafından yaptırılan kitaplığın açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin’in yanı sıra Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın ailesi, üniversite personeli ve davetliler katıldı. İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Duran Ali Yıldırım'ın Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan program dua edilmesinin ardından kurdele kesimi ile devam etti. Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın annesi Gülten Dündar, kurdele kesiminin ardından üniversite bünyesinde açılan ve yaklaşık 650 eserden oluşan kitaplığın hayırlı olmasını diledi.



"Şehitlerin adının ilim yuvalarında yaşatılması bizler için gurur verici"

Açılışın ardından konuşan Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın annesi Gülten Dündar, "Oğlum için böyle bir kitaplığın oluşturulmasında bizlere yardımcı olan, yol gösteren, yer tahsis eden, destek veren başta Rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin adının böyle ilim yuvalarında yaşatılması bizler için onur ve gurur verici. Şimdiden okuyup faydalanacak olan tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Namık Ak ise, "Üniversitemiz Merkez Kütüphane içerisinde şehidimiz Muhammed Ali Mevlüt Dündar hatırasına açılan kitaplığın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehidimiz adına oluşturulan kitaplığın öğrencilerimiz nazarında da önemli yer tutacağını biliyorum. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Program, hediye takdimlerinin ardından ikramlarla sona erdi.

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