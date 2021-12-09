Karaman'da acil sağlık personeli ödüllendirildi

Karaman 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ve Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan personeller İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun tarafından ödüllendirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele ve Acil Sağlık Hizmetlerinde gecesini gündüzüne katarak kendilerini hayat kurtarmaya adayan Merkez 2 Nolu ASHİ personelleri en çok vakaya çıkan istasyon unvanı alarak, Komuta Kontrol Merkezi personeli Semanur Sürmeci ise en çok vaka çağrısı karşılayan personel unvanı alarak teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul ve Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Özçelik büyük özveri ile çalışan personelleri tebrik ederek teşekkür belgelerini takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, "Umutları tükenmekte olan insanlara umut olmak, insana insan olduğu için değer vermek, genç, yaşlı, çocuk herkes sıhhat bulsun diye tüm çabalarımız. Büyük hedefleri gerçekleştirmek yürek ister" diye konuştu.

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