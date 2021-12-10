Karaman’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Karaman’daki okulları ziyaret ederek saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Karaman ziyareti çerçevesinde ilk olarak Karaman Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret eden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, okul kütüphanelerini, sınıfları ve atölyeleri gezerek Karaman’da proje kapsamında yapımı tamamlanan ve devam eden kütüphane kurulum çalışmaları hakkında İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’dan bilgiler aldı. Karaman Bilim ve Sanat Merkezini ziyareti sonrasında Mevlana Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Vural, onlarla bir süre sohbet etti. Proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vural, öğrencilerin nitelikli kitap okumasının eğitimin vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu söyledi. Vural’ın son durağı ise, Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Sanat atölyesini ziyaret eden Vural, resim çalışması yapan öğrencilerle sohbet ederek Okul Müdürü Serkan Demirtaş’tan bilgiler aldı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural’ın Karaman ziyareti günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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