KMÜ, gastronomi alanında en iyi ikinci üniversite oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri, ‘2. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’den 9 madalya, 1 kupa ile döndü.

37 ülkeden çok sayıda üniversitenin katıldığı 2. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’den büyük bir başarı ile dönen öğrenciler KMÜ'nün adını en iyi ikinci üniversite olarak dünyaya duyurdu. Başarının mimarı öğrenciler, Karaman’a dönmelerinin ardından Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Mercan, Dr. Öğretim Üyesi Kübra Aktaş ve Öğretim Görevlisi Dr. Ali Şen eşliğinde Rektör Namık Ak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Öğretim Görevlisi Dr. Ali Şen’den festival hakkında bilgi alan Rektör Namık Ak, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



"KMÜ, adını her alanda dünyaya duyurmaya devam ediyor"

Rektör Namık Ak, "Üniversitemiz bilimsel çalışmaların yanı sıra sanat, kültür ve spor alanlarında da isminden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak gastronomi alanında elde edilen başarı da bunun bir göstergesi oldu. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimiz ile Aşçılık Programı öğrencilerimizin '2. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde hem KMÜ'nün hem de şehrimizin adını dünyaya duyurması bizler için çok iftihar edici bir durum. Karaman'ın yöresel yemekleri ile yarışmaya katılan ve büyük bir başarı ile şehrimize dönen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ziyaret, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Mercan'ın ödülü Rektör Namık Ak'a takdim etmesinin ardından sona erdi.

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