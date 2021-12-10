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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da çatıdan düşen şahıs öldü

İHA

Karaman’da çatıdan düşen şahıs öldü

Karaman’da çalıştığı soğuk hava deposunun çatısından düşen yabancı uyruklu şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Bahçelievler Mahallesi 2'nci Organize Sanayi yolu üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı soğuk hava deposunun çatısına tamir için çıktığı ileri sürülen 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Mohammed Amin Safay, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten yere düştü. Diğer çalışanların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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