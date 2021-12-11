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Ziraat Odası Başkanı Bayram: “Suyla sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçi her türlü üretimi yapar"

İHA

Ziraat Odası Başkanı Bayram: “Suyla sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçi her türlü üretimi yapar"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Suyla sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçi her türlü üretimi yapıp Türkiye’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güce ve imkana sahiptir" dedi.
Bayram, Karaman’da tarıma can suyu verecek olan, çiftçinin su sıkıntısına çözüm olacak Gödet basınçlı kapalı sulama sisteminde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmaların başladığını ifade ederek, “Gödet sulaması yenileme teknik raporu hazırlanması, projenin uygulanması için harekete geçildi. 2020 yılı yatırım programına kapalı devre basınçlı sulama sistemi teknik rapor hazırlanması proje kapsamına alınması sonrası yapılan ihaleyle Gödet sulaması yenileme teknik raporu hazırlanması işi başladı. Projede yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Konuyla ilgili 2019 yılı Temmuz ayında yaptığımız Ankara ziyaretinde hazırladığımız Gödet Barajı sulama projesinin ilimiz için önemini anlattığımız eski bakanımız Lütfi Elvan’ın proje çalışmasının başlatılması talimatıyla başlayan süreçte geçtiğimiz günlerde projede yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Hayata geçirilmesiyle bölgeye can suyu verecek olan projenin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Karaman için tarihi öneme sahip proje bölgede tarım yapan çiftçilerimizin umudu olan Gödet Barajı Projesi ihaleye çıkılması ile yaklaşık 16 bin hektar alan suya kavuşacak. Karaman Ziraat Odası olarak yakından takip ettiğimiz, ilimiz için hayatı önem taşıdığını anlattığımız projenin iklim değişirken, Karaman’da sulu tarımı değiştirecek, enerji ve su tasarrufu sağlayacak. Ülke olarak içinden geçtiğimiz ekonomik kriz kuraklık şartlarında üretime ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ilimizde sulama yatırım projelerine öncelik verilerek tamamlanması gerekmektedir. Çünkü ilimiz geçim kaynakları yüz 85 tarımsal faaliyetlerle sağlanmaktadır. Geçimi tarım olan bir ilde devam eden projeler tamamlanmalı ve dış havzalardan su getirilmelidir. Yaklaşık 32 yıl önce yapılan Gödet sulama projesinin tamamlanması için çalışmaların başlamasını sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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