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Ermenek'te adliye çalışanları dik yamaçlara tohum serpti

İHA

Ermenek'te adliye çalışanları dik yamaçlara tohum serpti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde adliye çalışanları hatıra ormanı için ayrılan arazinin fidan dikilmesi zor olan dik yamaçlarına tohum serpti.
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik olarak ortak yürütülen Adalet Ormanı Projesi kapsamında Ermenek özelinde 2’ncisi oluşturulan Mut yolu üzerinde bulunan 40 bin metrekarelik alanda fidan dikim programı düzenlendi. Ermenek Adalet Ormanının dik yamaç olan 20 bin metrekarelik alanına yağmur öncesi Ermenek Denetimli Serbestlik Müdürlük personeli tarafından yaklaşık 5 bin adet Sedir Ağacı tohumu serpildi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ermenek Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Çini, “Dikim işlemi gerçekleşemeyecek, insan ve araçların giremeyeceği dik yamaçların da yeşillendirilmesi için 'Daha Yeşil Bir Ermenek' hedefine doğru yapmış olduğumuz bu tür faaliyetlere devam etmekteyiz. Faaliyetlerimiz kapsamında her zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy'a, Ermenek Orman İşletme Müdürü Hakan Deniz’e ve yükümlülerin izinli olduğu Covid19 salgın hastalığı sürecinde fedakarca çalışan müdürlük personellerine teşekkür ederim dedi.

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