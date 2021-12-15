Karaman'da jandarma izinsiz kazı yapan 5 kişiyi yakaladı

Karaman'da izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşildere köyünde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, izinsiz kazı yapan A.B. (30), O.R. (25) ve S.Ş. (17) ile olay yeri yakınında gözcülük yaptığı belirlenen B.Ö. (16) ve R.P.'yi (18) suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

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