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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsün radyatörünü çalan hırsızlar kamerada

İHA

Minibüsün radyatörünü çalan hırsızlar kamerada

Karaman’da park halindeki minibüsün radyatörü sahibinin gözü önünde hırsızlar tarafından sökülerek çalınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı, 14 Aralık Salı günü Hamidiye Mahallesindeki Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar ayakkabı satıcılığı yapan Ramazan Kaplan, daha önceden satın aldığı minibüsü, arızası olduğu için ve gözünün önünde dursun diye satış yaptığı yerin 15 metre ilerisine park etti. Günlerdir orada park halinde olan minibüsün yanına otomobille 2 kişi yanaştı. Araçtan inen bir kişi, sanki kendi araçlarıymış gibi minibüsün radyatörünü sökmeye başladı. Hırsızlar 5 dakika içirişinde söktükleri radyatörü aldıktan sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı. Hırsızlar radyatörü çalarken, minibüsün sahibinin ise 15 metre ileride her şeyden habersiz ayakkabı satışına devam etmesi dikkat çekti.

“Biz minibüsün arkasındayken, o önünden sökerek gitmiş”
Sanayi esnafının haber vermesiyle hırsızlık olayını öğrendiğini anlatan minibüsün sahibi Ramazan Kaplan, “Biz minibüsün arkasında ayakkabı satışı yaparken, hırsız gelmiş önünden radyatörü söküp gitmiş. Minibüsün karşısında olan esnaf arkadaşlar radyatörün söküldüğünü görmüşler, ancak onlar benim haberimin olduğunu sanmışlar. Arızası olduğu için gözümün önünde dursun diye buraya park etmiştim. Yaptırıp götürecektik. Şuan minibüsün radyatörü ile bazı hortumları sökülerek çalınmış. Şu an için polise bir şikayette bulunmadık, ama bulunacağız" dedi.

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