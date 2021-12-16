Karaman'da huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarına kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında Karaman'da Ahmet Mete Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlar, ikamet ettikleri huzurevinde ziyaret edilerek yeni kimlik kartları için müracaatları alındı.

Huzurevinde kalan yaşlı vatandaşların kimlik kartı başvuruları Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın öncülüğünde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Arif Cansaran ve Nüfus Müdürlüğü personelleri tarafından yapılıyor. Bürokratik işlemlere maruz kalmadan kendilerine yönelik verilen bu hizmetten son derece memnun kaldıklarını ifade eden yaşlılar, uygulamayı bizzat yerinde takip eden Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Arif Cansaran’a teşekkür etti.

Kimlik başvurusu işlemlerinin tamamlanmasının ardından huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, kimlik kartlarını yeni sistemle daha kullanılabilir olduğunu ve bununda hayatın birçok alanında insanlarımızın işlerini kolaylaştırdığını belirterek, “Sizleri de düşünerek sizlerin yorulmaması ve bürokratik işlemlere maruz kalmamanız için bugün tüm Türkiye’de yaygın hale gelen bir kamu hizmetini sizin ayağınıza getirdik. Bugün yeni kimlik kartlarınız için görevli arkadaşlarımız müracaatlarınızı alacak. En yakın zamanda da yeni kimlik kartlarınıza kavuşacaksınız. Böylelikle kamu hizmetlerinden daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde yararlanabileceksiniz. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Hepinize sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.