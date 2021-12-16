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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de Hazreti Mevlana anıldı

İHA

KMÜ’de Hazreti Mevlana anıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Doğu Batı Öğrenci Topluluğu tarafından ’Hazreti Mevlâna’nın Fikirleri Bugün Bize Ne Söyler’ konulu konferans düzenlendi.
Konferansı vermek üzere KMÜ’ye konuk olan İslam İş Birliği Teşkilatı (IRCICA) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, program öncesi KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak’ı ziyaret etti. Rektör Namık Ak ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü (Şebi Arûs/Düğün Gecesi) nedeniyle düzenlenen konferansa konuşmacı olarak geldiği için Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’a teşekkür etti. Ziyaretin ardından KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen ’Gönle Dokunan Sözler’ konulu sergi açılışına geçildi. Rektör Namık Ak ve Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın yanı sıra pek çok davetli ve üniversite personelinin ziyaret ettiği sergide Hazreti Mevlana’ya ait sözlerin yer aldığı 65 eser sergilendi. Sergi, 1417 Aralık tarihleri arasında SKS Fuaye Alanında ziyarete açık olacak. Sergi sonrasında Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü (Şebi Arûs) nedeniyle Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci topluluğu tarafından sirkencübin şerbeti ikram edildi. ’Gönle Dokunan Sözler’ sergisinin ardından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın konferansına geçildi. Konferansa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, il ve üniversite protokolü, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Hazreti Mevlana modern dünyanın çekmekte olduğu hastalıklara karşı bir panzehirdir"
Programda açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Farklılıkları zenginlik olarak gören medeniyetimiz, Anadolu’da renkleri, dilleri, inançları, kültürleri farklı insanların birlikte, kardeşçe beraber yaşadıkları bir coğrafya olmuştur. Hazreti Mevlana günümüz insanı için en anlamlı olan bir mesajın sahibidir; çünkü bu mesaj hepimizin içinde bulunan, gerçek insan ile yani hep aynı olagelmiş ve olacak olan insan ile alakalıdır. Bugün bir anlamda ihmalkarlığın beraberinde getirdiği gaflet ile bu insanın gözü perdelenmiş ve çağdaş medeniyet onu sarmalayıp örtmüştür. Bugün maneviyat bakımından yoksullaşmış ve çirkinliğin kural, güzelliğin ise lüks olduğu bir ortamda boğulmakta olan dünyada, Hazreti Mevlana pek çok kişi tarafından, modern dünyanın çekmekte olduğu hastalıklara karşı bir panzehir, bir deva olarak keşfedilmektedir" dedi.
Açılış konuşmasının ardından yönlendiriciliğini Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Ali Orak’ın yaptığı konferansa geçildi. Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ’Hazreti Mevlana’nın Fikirleri Bugün Bize Ne Söyler’ konulu konferans verdi. Konferans, öğrencilerin merak ettiği sorularının yanıtlanmasının ardından hediye takdimleri ile sona erdi.

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