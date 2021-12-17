Karaman’da "Güven ve Huzur" uygulamasında 9 kişi yakalandı

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Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında yakalanan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diğer yandan uygulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 8 kişi de yakalandı.

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