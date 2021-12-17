Karaman’da belediye işçisi 3 gündür kayıp

Karaman’ın Ermenek ilçesinde aniden ortadan kaybolan belediye işçisinden 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Erhan Deniz, kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Geçtiğimiz Çarşamba gününden buyana Deniz’den haber alamayan ailesi ise polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından Erhan Deniz’i için AFAD, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye çalışanlarının katıldığı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Erhan Deniz’in en son görüldüğü ilçenin Bağ Arası mevkiine yoğunlaştırıldı.



“Belediye kayıp işçisi için açıklama yaptı”

Ermenek Belediyesi kayıp olan işçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada; “Belediyemiz temizlik işlerinde çalışmakta olan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Erhan Deniz’i belediyemiz ekiplerince arama çalışmaları an itibariyle halen devam edilmektedir. Arama çalışmalarına bütün belediye birimlerimizin dahil olduğundan ilçemiz genelinde temizlik hizmetleri ve benzeri çalışmalarda yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileyerek Erhan kardeşimizi görenlerin belediye Zabıta Amirliği veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermeleri önemle rica olunur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.