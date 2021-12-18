Karaman’da hırsızlıktan yakalanan şahıs tutuklandı

Karaman’da 8 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliyi yakalayabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, son bir ay içerisinde ev, iş yeri ve otodan olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayının faili olarak B.N. isimli şahsı tespit edip yakaladı. Çalıntı malzemelerin bir kısmını elde eden ekipler, malzemeleri sahiplerine teslim etti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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