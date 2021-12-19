Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar, memleketi Karaman’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat D. (28) idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan Karamanlı Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken, 3 asker arkadaşı da yaralandı. Evli ve bir çocuk babası olan Acar’ın cenazesi dün gece memleketi Karaman’a getirildi.

İsmail Acar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Acar’ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, askerler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Askerlerin İzmir Bergama Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli olduğu, geçici görev için Kahramanmaraş’ta bulundukları ve izinli oldukları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.