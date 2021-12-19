TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 17. hafta maçında sahadaki karın temizlenmesi nedeniyle 1 saat 45 dakika geç başlayan maçta Karaman Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor’u 21 yenerek puanını 21’e yükseltti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Hakan Yoldaş xx, Tahir Yalçın xx
Karaman Belediyespor: Kemal Mert xx, Batuhan xx, Burak xx, Kubilay xx, Ahmet Karaman xx, İsmail Hasan xx, Selahattin Enes xx (Yunus dk. 66 xxx), Abdullahi Ali Jama xx (Muhammed Ebrar dk. 88 ?), Burak Gürler xx, Bekir xx, Hami xxx (Mehmet Emre dk. 83 ?)
1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun x, Hamza x (Onur dk. 46 x), Ensar xx, Berşan xx, Tufan Deniz xx, Tayfun Çulha x (Buğra dk. 84 ?), Batuhan x, Adem xxx, Köksal x, Enescan x (Alpaslan dk. 46 x, Doğukan dk. 79 ?), Eyüphan x
Goller: Hami (dk. 29), Yunus (dk. 90) (Karaman Belediyespor), Adem (dk. 26) (1954 Kelkit Belediyespor)
Sarı kart: Adem (1954 Kelkit Belediyespor)
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