Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (18), iki arkadaşıyla birlikte kavgalı olduğu Ş.K.’nin (17) çalıştığı iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda S.E., pompalı tüfekle Ş.K.’ye ateş ettikten sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden yaya olarak kaçtı. S.E., kaçarken pompalı tüfeği de çöp bidonuna attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağına isabet eden saçma ile yaralanan Ş.K., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, yaya olarak kaçan S.E. ve arkadaşlarını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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