Karaman’da yaban hayvanlarına yem desteği

Karaman'da kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yol kenarlarına buğday kırığı, dağlık arazilere ise sakatat, saman ve yonca bıraktı. Yaban hayvanlarına yem desteğiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi ve diğer büyük memeli hayvanlar için yonca balyaları, yırtıcılar, kuşlar ve küçük memeli hayvanlar içinse buğday ve yemek artıkları ilimizdeki yaban hayatı sahalarına bırakılmaktadır. Bu kapsamda Anadolu yaban koyunları için Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ ile Ermenek ilçesinde 990 kilo yonca balyası ve yol kenarlarına buğday kırığı bırakılmıştır. Müdürlüğümüzce yaban hayvanları için yaşam alanlarına besin takviyesi yapılmaya devam edilecektir.” denildi.

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