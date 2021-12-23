KMÜ'de yıl sonu karma sergisi düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KMÜ TBMYO) tarafından 'Karma Sergi' düzenlendi.

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen sergiye KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve eşi Mürşide Ak, Rektör Yardımcısı ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertekin, TBMYO Müdürü Prof. Dr. Oktay Talaz, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Rektör Namık Ak, KMÜ akademik personeli tarafından yağlı boya resim, seramik, tezhip, keçe, dokuma, grafik tasarım, katı ve ağaç işleme gibi tekniklerle hazırlanan pekçok eseri yerinde inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

TBMYO Müdürü Prof. Dr. Oktay Talaz, "KMÜ bünyesindeki Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan ve sanatla iç içe olan üniversitemiz personeline eserlerini sergileme fırsatı sunmak, geleneksel kültür öğelerimizden olan el sanatlarını günümüze taşımak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla böyle bir sergi düzenledik. KMÜ bünyesinde düzenlenen bu tür sanatsal etkinliklerde sergilenen el sanatları eserlerinin, Türk halkının zihninde yer edinmesine ve daha geniş kitleler tarafından bilinmesine vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

Geleneksel ve çağdaş sanat yöntemlerinin bir arada bulunduğu yıl sonu karma sergisi, 24 Aralık Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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