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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’taki kazada ağır yaralanan uzman onbaşı da hayatını kaybetti

İHA

Kahramanmaraş’taki kazada ağır yaralanan uzman onbaşı da hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’taki 1 askerin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Serhat Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Serhat Kaya, aynı kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar gibi memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, 18 Aralık’ta Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat D. (28) idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan Karamanlı Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken, 3 asker arkadaşı da yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan Uzman Onbaşı Serhat Kaya da, tedavi gördüğü hastanede 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Karayolu ile Karaman’a getirilen Serhat Kaya’nın cenazesi ilk olarak İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Serhat Kaya’nın cenazesi toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Damlapınar köyüne götürüldü. Serhat Kaya için ikindi namazının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Kaya’nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Uzman Onbaşı Serhat Kaya, köy mezarlığında dualarla defnedildi.

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