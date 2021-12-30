KMÜ’de 'Göç' temalı sergi sanatseverlerle buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksoy tarafından 'Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm' konulu kişisel sergi düzenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen sergi açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversite personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı. Tual üzerine karışık tekniklerle hazırlanan 'Göç' temalı sergide 20 eser, sanatseverlerle buluştu.



"Sergi mültecilerin kaderini özetliyor"

Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksoy, 'Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm' konulu sergisinin mültecilerin kaderini özetlediğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler verilerine göre bugün dünya üzerinden sadece şiddet ve insan hakları ihlallerinden dolayı yurdundan ayrılan 82 milyonu aşkın insan bulunmaktadır. Mülteciler daha güvenli, daha müreffeh bir yere gitse de evini, sevdiklerini ve kalbini geride bırakıyor. Yurtlarından ayrılan mülteciler fiziksel olarak hayatta kalsa bile bu ayrılık onlar için bir ölümdür. Düzenlemiş olduğumuz sergi de mültecilerin yaşadığı trajedileri özetliyor" dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak açılışını yaptığı sergiyi gezerek bilgiler aldı.

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