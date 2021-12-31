Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Y.Y.'yi (23), evde tartıştığı ağabeyi A.Y. (25) tarafından bacağından bıçaklandı. Y.Y., hastaneye kaldırılırken, ağabeyi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 21.10 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 267 Sokakta meydana geldi. A.Y., kardeşi Y. Y. ile evde oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y., eline geçirdiği bıçakla kardeşine saldırıp, bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2021-12-31 00:03:32



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