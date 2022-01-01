Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor

İHA

Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor

Karaman’da yaşayan Hasan Yaylalı, emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olup gitmesini istemiyor.
Mansurdede Mahallesi’ndeki 35 metrekarelik dükkanda 35 yıldır yorgancılık mesleğini yaptığını söyleyen 62 yaşındaki Hasan Yaylalı, “Mesleğimi çok seviyorum. İlkokulu bitirdikten sonra babam beni bu mesleğe verdi. Şuanda Karaman’da bu mesleği yapan kişi sayısı ise 10’a kadar düştü” dedi.
Bu meslekten emekli olduğunu da kaydeden Yaylalı, “Bu meslek sayesinde 4 çocuğumu büyütüp evlendirdim. Mesleğimin devam etmesini istiyorum. Ancak bu mesleği kimse tercih etmediği için elaman bulunmuyor. Böyle idare etmek zorunda kalıyoruz. Ömrüm yettiğince bu mesleği yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.
El yapımı yorganın kışın sıcak tuttuğu için tercih edildiğini belirten Yaylalı, işlerinin ise çok iyi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ’lü öğrencilerden İsmail Hacı Tekkesine ziyaret
YEREL HABERLER KMÜ’lü öğrencilerden İsmail Hacı Tekkesine ziyaret
Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
KMÜ’de 'Göç' temalı sergi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER KMÜ’de 'Göç' temalı sergi sanatseverlerle buluştu
Karaman’da asfalt ve kaldırım çalışmaları
YEREL HABERLER Karaman’da asfalt ve kaldırım çalışmaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.