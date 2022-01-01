Şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı

DHA

Şehir dışından gelip, büfeden 45 bin liralık sigara çaldı


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)ADANA'dan Karaman'a gelip sabaha karşı büfeye giren Mert Arvas, piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasadaki 92 lirayı çaldı. Polisi görüp kaçmaya başlayan Arvas, yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre Adana'dan Karaman'a gelen Mert Arvas ve arkadaşı Burhan B., bir süre keşif yaptıktan sonra büfeyi gözlerine kestirdi. Etrafı kontrol eden Mert Arvas, büfenin kepenklerini aralayarak içeri girdi. Arvas, büfe içinde bulunan, piyasa değeri 45 bin lira olan 1108 paket sigara ve kasada bulunan 92 lirayı çalarak büfeden çıktı. Bu sırada mahallede şüpheli kişiler olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görünce elindeki eldivenleri atarak kaçan şüpheliyi takibe başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Arvas, polis tarafından yakalandı. Mert Arvas´ın yapılan üst aramasında 92 lira madeni para bulundu. Mert Arvas´tan şüphelenen polis, sorguya aldı. Mert Arvas´ın sorgusu devam ederken bölgede bulunan büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık olayını Arvas´ın gerçekleştirdiği ve Burhan B.'nin de ona yardım ettiği belirlendi. Çalınan sigaraların bölgeye yakın alanda gizlendiği ihtimali üzerinde duran polis, yaptığı çevre araştırmasında boş arsada 4 büyük kutu içinde 1108 paket sigarayı ele geçirdi. Emniyette sorgusu tamamlanan Mert Arvas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayın ardından kaçan Burhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-01-01 14:16:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını istemiyor
YEREL HABERLER Emekli olduğu yorgancılık mesleğinin yok olmasını ...
KMÜ’lü öğrencilerden İsmail Hacı Tekkesine ziyaret
YEREL HABERLER KMÜ’lü öğrencilerden İsmail Hacı Tekkesine ziyaret
Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bacağından bıçakladı
KMÜ’de 'Göç' temalı sergi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER KMÜ’de 'Göç' temalı sergi sanatseverlerle buluştu
Karaman’da asfalt ve kaldırım çalışmaları
YEREL HABERLER Karaman’da asfalt ve kaldırım çalışmaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.