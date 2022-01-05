Rektör Ak, sınav öncesi öğrencilerle biraraya geldi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi.

KMÜ Merkezi Kütüphanede final sınavları öncesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Namık Ak, öğrencilere kendi elleriyle çorba ikramında bulundu. Öğrencilerin yorgunluğunu alabilmek ve onları motive etmek için sınav dönemlerinde düzenli olarak çorba ikramı yapıldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Bizim tüm çalışmalarımızın merkezinde öğrencilerimiz yer alıyor. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimize aile şefkati ile yaklaşarak sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yüzden sınav dönemlerinde kütüphanemizi sürekli açık tutarak, öğrencilerimizin rahat bir ortamda ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimize Merkez Kütüphanemizde 15 gün boyunca her akşam çorba ikram edilecek. Öğrencilerimize sınavlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenciler ise, sıcak sohbet eşliğinde yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, başta Rektör Prof. Dr. Namık Ak olmak üzere uygulamada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak, çorba ikramı sonrası kütüphaneyi gezerek sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.

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