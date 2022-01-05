Ekmek alıp evine dönen emekli öğretmene hafif ticari araç çarptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, fırından ekmek alıp evine dönmek için yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Mustafa Erdemir'e (67), manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Başını kaldırıma çarpan ve ağır yaralanan Erdemir, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.50 sıralarında Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarında meydana geldi. Emekli öğretmen Mustafa Erdemir, evinin karşısındaki fırından ekmek aldı. Ardından evine dönmek için yolun karşısına geçmek isteyen Erdemir'e, manevra yapan Hikmet E. yönetimindeki 70 BD 572 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Erdemir, başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Erdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hikmet E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-01-05 22:04:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.