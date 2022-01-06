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Geri manevra yapan aracın emekli öğretmene çarpma anı kamerada Ekmek alıp evine giden emekli öğretmen, yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA

Geri manevra yapan aracın emekli öğretmene çarpma anı kamerada Ekmek alıp evine giden emekli öğretmen, yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karaman’da fırından ekmek aldıktan sonra evine dönmekte olan emekli öğretmen, yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan hafif ticari aracı çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa E. (67), ekmek almak için evinin karşısındaki fırınına gitti. Ekmeği aldıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye hazırlanan Mustafa E’ye geri manevra yapan H.O. yönetimindeki 70 BD 572 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adam başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.O. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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