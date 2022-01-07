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TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, yarın açılışı yapılacak olan KonyaKaraman Yüksek Hızlı Tren açılışı öncesi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, açılışı yapılacak olan hızlı trenle ilgili Vali Işık’a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, Demir yolu ulaşımı ile ilgili hizmet ve projelerin değerlendirildiği ziyarette, genel müdür Akbaş’a ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş günün anısına Vali Mehmet Alpaslan Işık’a model tren hediye etti.

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