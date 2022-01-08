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Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (4)

DHA

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (4)


`İLLE DE SEN´ ŞARKISIYLA KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen partisinin il danışma toplantısına katıldı. Erdoğan, salona girdiğinde Azer Bülbül´ün `İlle de sen´ adlı şarkıyla karşılandı.
`MİLLİ MUHARİP UÇAĞI 2025´TE İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRECEK´
Partililerine seslenen Erdoğan, hafta içi Ankara'da TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'dan itibaren de göklerdeki yerini alacak, semalarımızı korumaya başlayacaktır. Türkiye, milli savaş uçağının da envantere girmesiyle savunma sanayinde yeni bir lige çıkacaktır´´ dedi.  
`SİZİN SOKAK TERÖRİSTLERİNDEN NE FARKINIZ VAR?´
Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı´nın okul öncesi çocuklar için eğitim çalışmalarını eleştirmesine tepki gösterdi.
Erdoğan, "CHP´nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp ta yanındaki malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Çünkü onun cinsiyeti de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor. Kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa o havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, bizim diyanetimize saldıracaklara haddini bildiririz ve sorarız.  Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı, zannediyorsun.  Benim tanıdığım millet 2023tde dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Hani şair diyor ya, `dinime küfreden Müslüman olsa bari´ Evet bunların durumu bu. Çık açık oyna, dürüst ol. Ama yapamıyorlar'' diye konuştu.
Solandakilere, 'Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştıklarında yanımızda yine siz vardınız' diyen Erdoğan, ''17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız. Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız.'' dedi.
'BU DA BU HATTIN SADAKASI OLSUN'
Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu´na KonyaKaraman Hızlı Tren Hattının ne kadar olduğunu sordu? 35 lira olduğunu öğrenen Erdoğan, hattın 1 hafta ücretsiz olacağı müjdesini vererek, "Bu da bu hattın sadakası olsun" dedi. DHA-Politika Türkiye-Karaman Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMuammer ŞEN
2022-01-08 19:14:31

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