Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da partisinin il danışma toplantısında yaptığı konuşmasına muhalefet partilerini eleştirerek devam etti. Erdoğan, şöyle konuştu; ''Siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlarda koçbaşı olarak ise uzun bir süredir hep olduğu gibi yine CHP ve onun yedeğinden hareket eden müttefikleri kullanılıyor. Ne CHP'nin ne CHP'nin yanına çıkar ipliği ile ilişdirilen ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri, millete dair kaygıları var. Onlar sadece günü kurtarmanın derdindeler. Kaset kumpasıyla altlarına serilen makam koltuklarını bir müddet daha korumanın peşindeler. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen şöyle bir tefekkür edin; dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine, yabancı büyük elçilere şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur. Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerinde ekonomik kriz çıkısında oradan nemanalım diye düşünür. Dünya'nın neresinde muhalefet partileri, ülkeye çağ atlatacak vizyon projelerine devasa yatırmalara, eserlere karşı çıkar. Biz Çanakkale Boğazı'nda biliyorsunuz dev bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bitim noktasına geldik. Bu eser dünyada özellikle kule yükseklikleri itibariyle bir numara. Aynı yükseklikte yok. Bu bir numara. Ana muhalefet ne yapıyor. O da belediyeleriyle beraber musluk takıyor. Nerelere musluk takıyor? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerine ihanet eden darbecilerin sözcülüğünü yapar. Adında millet olan hangi ittifak, milletin tarihini, inancını, kimliğini ve karakterini biçimlendiren medeniyet değerlerine savaş açar. Çocukların dinini, diyanetini, erken yaşlarda öğrenmesi bir siyasi partiyi niçin rahatsız eder? Evet bu garebet sadece Türkiye'deki muhalefete özellikle milletimizin epeydir iktidar yüzü göstermediği CHP'ye has bir durumdur.''

CHP'yi eleştiren Erdoğan, ''CHP, Gazi Mustafa Kemal´in ardından halka rağmen, halkçılık yapan. Milletten yüz bulamadığı için demokrasi dışı güçlerden iktidar dilenen, aciz, rotası ve istikameti bozuk bir siyasi teşekkül haline dönüşmüştür. Dahası mevcut genel başkanın yönetimi altında, artık kendi politikalarını, kendi parti söylemlerini belirleyecek bile iradeleri kalmamıştır. Sizler de görüyor, eminim içiniz acıyarak çok yakından takip ediyorsunuzdur. Hemen her gün ülkemiz siyaseti adına bir utanç tablosuna imza atıyorlar. Türk siyasetinin seviyesini biraz daha aşağı, biraz daha çukura çekiyorlar. Atatürk'ün partisiyiz iddiasıyla çıktıkları yolda, döndüler dolaştılar 'Kandil' güdümünde siyaset yapanların koltuk değneği haline geldiler. Bölücü örgütün uzantıları, bunlarla kedinin fareyle oynadığını gibi oynuyor. Bay Kemal, Kandil'i nasıl bombalayacağını ben tabi düşünemiyorum. Çünkü senin ona bir defa ne gücün ne de imkanın mümkün değil. Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Mağaralara varıncaya kadar bombaladık. Artık neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef, o baş teröristleri de inlerinde vurmak. Onları da Kandil'de vuracağız. Cudi de Gabar da vuracağız. Bu ülkede duramayacaklar. Sınırdan kaçıp gidecekler'' diye konuştu.

Erdoğan, ''Eş başkanları emrediyor. Bunlar da kendilerine söyleneni hiç itiraz etmeden tıpış tıpış hayata geçiriyorlar. Mecliste neye hayır, neye evet diyeceklerine, hangi şehirde ne zaman miting yapacaklarına bile bölücü örgütün siyasi uzantıları karar veriyor. Edirne'den Kandil'den talimat ve onlar ona göre hareket ediyor. Geçenlerde eski eş başkan çıktı, bunlara beraber miting yapın diye talimat verdi. Aynı gün CHP genel başkanı miting kararı aldı. Bölücü örgütün siyasi uzantıları 'tezkereye ret oyu vereceksiniz' dedi. CHP milletvekilleri gıklarını dahi çıkarmadan uslu çocuklar gibi bu talimatı yerine getirdi. Bölücü örgütün uzantıları hem de Meclis kürsüsünden CHP ve CHP'nin büyükşehir belediye başkanlarına 'herkes haddini ve yerini bilecek' diye ültimatom verdi. Her hafta bir kamu kurumun basan CHP genel başkanı partisine yönelik bu ültimatom karşısında adeta süt dökmüş kediye döndü. Vazifesi gereği kendisine cevap verme imkanı olmayan kamu görevlilerine parmak sallayan, önüne geleni tehdit eden Bay Kemal, partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetini koruyacak 2 cümle dahi kuramadı. İttifakın gizli ortağı hem CHP'yi hem CHP'li belediyeleri hem de milliyetçi geçinen diğer ortağı sadece 3 yılda adeta şamar oğlanına çevirdi. Buradan soruyorum. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın da bu soruları kendilerine sormalarını istirham ediyorum. Kendilerine ne emredilirse onu yapan. Ancak izin verilirse ve izin verildiği ölçüde konuşabilin bir partinin bir faydası dokunur mu? Partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetine sahip çıkamayanlar, Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu koruyabilir mi? Sınır ötesi operasyonlara ittifak ortaklarından izin çıkmadığı için ret oyu verenler. Kandil'deki azılı terör baronlarıyla mücadele edebilir mi? 15 Temmuz gecesi millet direnirken kaçacak delik arayanlar FETÖ ile kararlı bir şekilde mücadele yürütebilir mi? Belediyelerinin her tarafından hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık dökülenler milletin emaneti olan hazinesini, kurumlarını namusluca yönetebilir mi? Elbette yönetemezler, yürütemezler, koruyamazlar'' dedi.

