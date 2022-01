Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: “Onların dinden, diyanetten nasibi yok” "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız" “Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak, hayırlı olsun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hani şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu?” dedi.

KaramanKonya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını yapmak üzere hızlı trenle Karaman’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantına katıldı. Katılımcıları selamlayan Erdoğan, salondaki tezahüratların 2023'e işaret olduğunu ve Haziran 2023'ün özellikle Karaman'da hayırlı olmasını diledi. Karaman'ı 4 senelik aradan sonra tekrar ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ilçelerdekilere de selamlarını iletti.



"Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin "İmam hatip sizinle gurur duyuyor" sözlerine karşılık, şunları dile getirdi:

"İmam hatip, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Hani şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O, birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa çık, bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet, 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Hani şair diyor ya 'Dinime küfreden Müslüman olsa bari.' Bunların durumu bu. Çık, açık oyna, dürüst ol ama yapmıyorlar."

Sokak terörü ile ülkenin karıştırılmaya çalışıldığında, 1725 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta milletin iradesine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, demokrasiyi daha da güçlendirme çabalarında AK Parti'ye gönül verenlerin sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toprakları vatan kılan şanlı ecdat gibi torunlarının da eğilmediklerini, bükülmediklerini, istiklallerine leke sürdürmediklerini belirtti.



KaramanKonya yüksek hızlı tren bir hafta ücretsiz

Açılışını gerçekleştirdikleri eserlerden en önemlisinin KonyaKaraman hızlı tren hattı olduğunu belirten Erdoğan, yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman'ın ulaşımda farklı bir aşamaya geçtiğini söyledi. Konforu ve çevre dostu olmasının yanı sıra vakit ve enerji açısından da ciddi tasarruf sağlayacak bu yatırımın kente hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na KaramanKonya hızlı tren ücretini sordu. Bakan Karaismailoğlu'nun, "35 lira" yanıtı üzerine Erdoğan, "Bu kadar ucuz mu? KaramanKonya 35 lira" dedi.

Salondan "60 lira" sesleri gelmesi üzerine tekrar Bakan Karaismailoğlu'na fiyatı soran Erdoğan, 60 liranın otobüs ücreti olduğunu, hızlı tren ücretinin ise 35 lira olduğunu aktardı. Karaismailoğlu'na "Peki, Adil hiç ücretsiz yapmayacak mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Şöyle bir hafta ücretsiz yapalım" dedi. Salondakilere "Nasıl iyi mi?" diye soran Erdoğan, "Bak, 'süper' diyorlar. Bir hafta inşallah KonyaKaraman ücretsiz olacak, hayırlı olsun. İnşallah bu da bu hattın sadakası olur" ifadelerini kulandı.



“Onlar sadece günü kurtarmanın derdindeler”

2023'ün silüetinin ufukta belirdikçe, Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik çabaların yoğunlaştığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlarda koçbaşı olarak ise uzunca bir süredir hep olduğu gibi yine CHP ve onun yedeğinde hareket eden müttefikleri kullanılıyor. Ne CHP'nin ne de CHP'nin yanına çıkar ipliği ile iliştirilen ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri, millete dair kaygıları var. Onlar sadece günü kurtarmanın derdindeler. Kaset kumpasıyla altlarına serilen makam koltuklarını bir müddet daha korumanın peşindeler. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen, şöyle bir tefekkür edin. Dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerinde ekonomik kriz çıksın da oradan nemalanım diye düşünür? Dünyanın neresinde muhalefet partileri, ülkeye çağ atlatacak vizyon projelerine, devasa yatırımlara, eserlere karşı çıkar?"

Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bitirilmesi noktasına geldiklerini vurgulayarak, bu eserin dünyada özellikle kule yükseklikleri itibarıyla bir numara olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ana muhalefet ne yapıyor? O da belediyeleriyle beraber musluk takıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerine ihanet eden darbecilerin, milli iradeye kafa tutan vesayet odaklarının sözcülüğünü yapar? Adında millet olan hangi ittifak, milletin tarihini, inancını, kimliğini ve karakterini biçimlendiren medeniyet değerlerine savaş açar?" diye sordu.



“Çocukların dinini, diyanetini erken yaşlardayken öğrenmesinin bir siyasi partiyi niçin rahatsız ediyor”

Çocukların dinini, diyanetini erken yaşlardayken öğrenmesinin bir siyasi partiyi niçin rahatsız ettiğini soran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Evet, bu garabet sadece Türkiye'deki muhalefete, özellikle de milletimizin epeydir, iktidar yüzü göstermediği CHP'ye has bir durumdur. CHP, Gazi Mustafa Kemal'in ardından halka rağmen, halkçılık yapan milletten yüz bulamadığı için demokrasi dışı güçlerden iktidar dilenen aciz, rotası ve istikameti bozuk bir siyasi teşekkül haline dönüşmüştür. Dahası mevcut genel başkanın yönetimi altında artık kendi politikalarını, kendi parti söylemlerini belirleyecek kadar bile iradeleri kalmamıştır."



“Kandil güdümünde siyaset yapanların koltuk değneği haline geldiler”

Erdoğan, salondakilere "Sizler de görüyor, eminim içiniz acıyarak çok yakından takip ediyorsunuz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen her gün ülkemiz siyaseti adına bir utanç tablosuna imza atıyorlar. Türk siyasetinin seviyesini, biraz daha aşağı, biraz daha çukura çekiyorlar. 'Atatürk'ün partisiyiz' iddiasıyla çıktıkları yolda, döndüler, dolaştılar, Kandil güdümünde siyaset yapanların koltuk değneği haline geldiler. Bölücü örgütün uzantıları, bunlarla kedinin fare ile oynadığı gibi oynuyor. Bay Kemal, Kandil'i nasıl bombalayacağını ben tabii düşünemiyorum. Çünkü senin ona bir defa ne gücün ne de böyle bir imkanın mümkün. Ya biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Mağaralara varıncaya kadar bombaladık ve artık neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak. Onları da Kandil'de vuracağız. Cudi'de vuracağız, Gabar'da vuracağız, Tendürek'te vuracağız, Besler Deresi'nde vuracağız ve bu ülkede duramayacaklar, sınırdan kaçıp gidecekler."



“Meclisten neye 'evet', neye 'hayır' diyeceklerine, hangi şehirde, ne zaman miting yapacaklarına bile bölücü örgütün siyasi uzantıları karar veriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş başkanların emrettiğini, CHP'nin de kendilerine söyleneni hiç itiraz etmeden "tıpış tıpış" hayata geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meclisten neye 'evet', neye 'hayır' diyeceklerine, hangi şehirde, ne zaman miting yapacaklarına bile bölücü örgütün siyasi uzantıları karar veriyor. Edirne'den, Kandil'den talimat ve ona göre de bunlar hareket ediyor. Geçenlerde eski eş başkan çıktı, bunlara 'beraber miting yapın' diye talimat verdi. Aynı gün CHP Genel Başkanı miting kararı aldı. Bölücü örgütün siyasi uzantıları, 'tezkereye ret oyu vereceksiniz' dedi. CHP milletvekilleri gıklarını dahi çıkarmadan uslu çocuklar gibi bu talimatı yerine getirdi."

Burada konuşma yapan Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantıları, hem de Meclis kürsüsünden CHP'ye ve CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına, 'Herkes haddini ve yerini bilecek.' diye ültimatom verdi. Her hafta bir kamu kurumunu basan CHP Genel Başkanı, partisine yönelik bu ültimatom karşısında adeta süt dökmüş kediye döndü. Vazifesi icabı, kendisine cevap verme imkanı olmayan kamu görevlilerine parmak sallayan, önüne geleni tehdit eden Bay Kemal, partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetini koruyacak iki cümle dahi kuramadı. İttifakın gizli ortağı, hem CHP'yi hem CHP'li belediyeleri hem de milliyetçi geçinen diğer ortağı sadece 3 yılda adeta şamar oğlanına çevirdi." ifadelerini kullandı.



“Sınır ötesi operasyonlara ittifak ortaklarından izin çıkmadığı için ret oyu verenler, Kandil'deki azılı terör baronları ile mücadele edebilir mi?”

Kürsüden bazı sorular soran ve bu soruları CHP'ye oy verenlerin de sormasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendilerine ne emredilirse onu yapan ancak izin verildiği yerde ve izin verildiği ölçüde konuşabilen bir partinin millete bir faydası dokunur mu? Partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetine sahip çıkamayanlar, Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu koruyabilir mi? Sınır ötesi operasyonlara ittifak ortaklarından izin çıkmadığı için ret oyu verenler, Kandil'deki azılı terör baronları ile mücadele edebilir mi? 15 Temmuz gecesi millet direnirken kaçacak delik arayanlar, FETÖ ile kararlı bir şekilde mücadele yürütebilir mi? Belediyelerinin her tarafından hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık dökülenler, milletin emaneti olan hazinesini, kurumlarını namusluca yönetebilir mi? Elbette yürütemezler, edemezler, koruyamazlar, elbette yönetemezler."



"Türkiye’yi bu kifayetsizlerin insafına terk edemeyiz”

"Kendisi muhtacı himmet dede, nerede kaldı gayrıya himmet ede" diyen Erdoğan, kendisine faydası olmayanın, ülkeye de millete de hiçbir faydasının olmayacağını, kendi içini temizleyemeyenin kimseye söyleyecek sözü kalmayacağını söyledi. "Türkiye'yi kendisine bile hayrı dokunmayan, bu kifayetsizlerin insafına terk edemeyiz" diyen Erdoğan, bunun için tüm partililerin daha çok çalışması, 2023'e kadar gece gündüz demeden koşturması gerektiğini bildirdi.



"Örnek hizmetlerle konuşuyoruz”

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki artışa ilaveten, pazartesi günü memur ve emeklilerin maaşlarında da çok ciddi iyileştirmelere gittiklerini hatırlatan Erdoğan, "Döviz üzerindeki köpüğü aldığımız gibi daha çok küresel fiyat artışlarından kaynaklı enflasyonu da en kısa sürede makul oranlara çekeceğiz. Biz Bay Kemal gibi kuru sıkı atmıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, ülkemize kazandırdığımız örnek hizmetlerle konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmasının ardından Karaman’dan ayrıldı.

