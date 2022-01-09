Karaman’da fabrika yangını

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman’da bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş olay yerine gelirken, TOMA aracının da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.