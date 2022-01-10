Karaman’da bisküvi fabrikasındaki yangın söndürüldü Alevlerin söndürüldüğü fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da bisküvi fabrikasındaki yangın söndürüldü Alevlerin söndürüldüğü fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

İHA

Karaman’da bisküvi fabrikasındaki yangın söndürüldü Alevlerin söndürüldüğü fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Karaman’da bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınarak alevler söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bisküvi fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Konya ve Ereğli ilçesi ile orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Polis TOMA aracı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Vali Işık: “İçeride hiçbir işçi yok, hiçbir yaralı da yok”
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yangınla ilgili açıklama yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Bildiğiniz üzere akşam geç saatlerde yangın ihbarını aldık Azra Bisküvi’de. Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerimizden ekipler kısa sürede intikal etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ile komşu ilçemiz Ereğli ilçesine ait itfaiye araçları da yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere buraya geldiler ve müdahalelerini yapıyorlar. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii ki yangında özellikle yağ olarak hammaddelerin bulunmuş olması bu yangının devam etmesine neden oldu. Şu anda söndürme faaliyetleri devam ediyor. İnşallah kısa sürede söndürülecektir. Yangının çıkış sebebi şu anda belli değil. Şu anda itfaiyemiz o yönde bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra net bir bilgiye ulaşacağız. Şu anda içeride hiçbir işçi yok, hiçbir yaralı da yok” dedi.
Yangında alevler sönerken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisküvi fabrikasındaki yangında itfaiye ekiplerine TOMA'larla destek verildi
YEREL HABERLER Bisküvi fabrikasındaki yangında itfaiye ...
Karaman’da fabrika yangını
YEREL HABERLER Karaman’da fabrika yangını
Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Karaman'da 32 yaşındaki şahıs apartmanın bahçesinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: “Onların dinden, diyanetten nasibi yok” "Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız" “Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak, hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: “Onların ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey ...
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (5)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek ...
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (4)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek ...
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek ...
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'den TTB'ye Turkovac tepkisi: “Bir eseriniz yok, yapana da hep taş koydunuz" "Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin de gözünün yaşına bakmayacağız” “Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor” “Ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da İstanbul Belediyesinde istihdam ediliyor”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'den TTB'ye Turkovac tepkisi: ...
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.