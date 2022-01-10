Karaman’da bisküvi fabrikasındaki yangın söndürüldü Alevlerin söndürüldüğü fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Karaman’da bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınarak alevler söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bisküvi fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Konya ve Ereğli ilçesi ile orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Polis TOMA aracı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Vali Işık: “İçeride hiçbir işçi yok, hiçbir yaralı da yok”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yangınla ilgili açıklama yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Bildiğiniz üzere akşam geç saatlerde yangın ihbarını aldık Azra Bisküvi’de. Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerimizden ekipler kısa sürede intikal etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ile komşu ilçemiz Ereğli ilçesine ait itfaiye araçları da yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere buraya geldiler ve müdahalelerini yapıyorlar. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii ki yangında özellikle yağ olarak hammaddelerin bulunmuş olması bu yangının devam etmesine neden oldu. Şu anda söndürme faaliyetleri devam ediyor. İnşallah kısa sürede söndürülecektir. Yangının çıkış sebebi şu anda belli değil. Şu anda itfaiyemiz o yönde bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra net bir bilgiye ulaşacağız. Şu anda içeride hiçbir işçi yok, hiçbir yaralı da yok” dedi.

Yangında alevler sönerken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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