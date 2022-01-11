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Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

DHA

Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı verilen 19 kişiden, 1'i kadın 17'si gözaltına alındı. 
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Mersin ve Adana'dan uyuşturucu getirip, piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon talimatı verdi. Operasyonlar, Karaman merkezli 3 ilde sabaha karşı düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el koyuldu. 1'i kadın 17 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-01-11 13:05:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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